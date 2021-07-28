(40) شاحنة عسكرية مُحمّلة بجنود إريتريين تصل الحمرة اليوم بينما يخليها المدنيون الأمهرا

كتب: عبد القادر الحيمي

تحصلت (السوداني) على أنباء مُؤكّدة من مصادرها في الحمرة الإثيوبية، تفيد عن وصول (40) شاحنة عسكرية مُحمّلة بجنود من إريتريا، فجر اليوم للحمرة، وكانت الشاحنات قد تعرّضت قبل وصولها للحمرة لاشتباك قوي مع قوات التيغراي المتواجدة بكثافة في محيط المدينة. كما أكدت المصادر على مغادرة 10 بصات صباح اليوم للمدنيين الأمهرا الذين أخلوا المدينة إلى قوندر.

يُذكر أن القوات الإريترية عبرت نهر سيتيت للحمرة، والذى يفصلها عن إريتريا، بغية المُساهمة في الدفاع عن المدينة والتي تخلو من قوات الجيش الحكومي وتتولى الدفاع عنها قوات الأمهرا الخاصة ومليشيات “فانو”، في وقت يقول فيه خبراء دوليون إن إرسال إريتريا لبعض قواتها للحمرة يهدف إلى تأمين لقاء نظام أسياس أفورقي.

ومن ناحية أخرى، يواصل التيغراي تقدمهم في إقليم الأمهرا عبر طريق وللو العام، ومن جهة قوندر وهم حالياً في “دبراق” القريبة من قوندر بأقل من 90 كيلو. في وقت تتواتر فيه أنباء من الأمس عن سيطرتهم على “ولدايا” وهي مدينة كبيرة.