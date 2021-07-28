تفاصيل إغلاق الشباب الغاضب لطريق “أديس أبابا – جيبوتي” الحيوي

القضارف: عبد القادر الحيمي

قام شباب من الإقليم الصومالي بإثيوبيا، بقطع طريق “أديس أبابا – جيبوتي” الدولي وخط السكة حديد التي تربط بين البلدين. ويعتبر هذا الطريق حيوياً، نسبة للتجارة والبضائع بين البلدين ويربط إثيوبيا بميناء جيبوتي البحري.

يُذكر أن إثيوبيا تستخدم موانئ جيبوتي وتعتمد عليه في 95% من تجارتها البحرية.

وتأتي عملية قطع الشباب للطريق، كرد فعل ساخط وغاضب إزاء الهجمات المسلحة التي وقعت على حدود الصومال وأودت بأرواح قرابة 200 شخص، ويقول الصومال إن قوات العفر الخاصة وقوات “اوقوقوما” هي من قامت بالاعتداء عليهم.

يُذكر أنّ الصومال، هو أحد الأقاليم الإثيوبية التي أرسلت قواتها الخاصة لقتال التيغراي استجابةً لنداء الاستغاثة الذي أطلقته حكومة الأمهرا الإقليمية.