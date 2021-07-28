حمدوك يؤكد قدرة الإدارة الاهلية في التفاعل مع قضايا الوطن

الخرطوم: السوداني

اكد رئيس الوزراء عبد الله حمدوك، قدرة الادارة الاهلية في التفاعل مع قضايا الوطن وذلك لدورها الكبير الذي تقوم به في المصالحات القبلية بالبلاد، داعيا الادارة الاهلية لايلاء قضية الشرق اهمية قصوى في برامجها.

جاء ذلك لدى لقائه وفد قيادات الادارة الاهلية وذلك للتباحث والتفاكر حول مبادرة السيد رئيس مجلس الوزراء التي طرحها مؤخراً للازمة الوطنية وقضايا الانتقال – الطريق الى الامام.

المتحدثون في اللقاء اكدوا دعمهم للمبادرة وسندهم لها حتى تقوم بادوارها المنشودة في وحدة السودان، واصفين المبادرة بانها صريحة وشجاعة وتلمست جميع قضايا الوطن في مرحلة مهمة من تاريخ السودان، واشاروا الى ان المبادرة تحتاج الى ارادة سياسية ويتوافق عليها الجميع للعبور بالفترة الانتقالية للخروج بسودان واحد موحد مبني على اسس الحرية والسلام والعدالة واهمية التبشير بمحاور المبادرة بكل ولايات السودان.

لافتين الى ان السيد رئيس مجلس الوزراء انتهج نهج الشورى في طرح مبادرته في اشراك كل مكونات الشعب السوداني في التفاكر حولها، منوهين الى انهم بصدد اعداد مذكرة حول دور الادارة الاهلية ومساهمتها في دعم المبادرة لإنجاح المشروع الوطني المنشود.