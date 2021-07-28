وزير الرياضة يعود للبلاد ويكشف ملابسات انسحاب بطل الجودو السوداني أمام اللاعب الإسرائيلي

الخرطوم: (سونا)

عدد وزير الشباب والرياضة دكتور يوسف آدم الضي لدى عودته مساء اليوم من العاصمة اليابانية طوكيو ،المكاسب الكبيرة لزيارته الأخيرة لليابان، بعد المشاركة في افتتاح “أولمبياد طوكيو 2020”.

وأكد الوزير أن المشاركة في الحدث الرياضي العالمي الأكبر سمحت لهم بعقد العديد من اللقاءات الثنائية مع وزراء الشباب والرياضة بعدة دول على رأسها “جمهورية مصر العربية” “المملكة العربية السعودية” “أوغندا” والتي تم من خلالها الوصول إلى تفاهمات بشأن التعاون المشترك خلال المرحلة المقبلة ، إلى جانب عقد لقاء مطول مع وزير الشباب والرياضة بدولة جنوب السودان د. البينو بول ، تم من خلاله الإتفاق على الكثير من أوجه العمل المشترك التي سترى النور قريباً.

وتطرق وزير الشباب والرياضة إلى انسحاب بطل الجودو السوداني محمد عبدالرسول من مواجهة اللاعب الإسرائيلي وقال إن وفد اللجنة الأولمبية أوضح أن اللاعب كان جاهزاً للمشاركة في الأولمبياد وقادر على مقارعة منافسيه غير أنه تعرض لإصابة إبان التدريبات ، وتم إخضاعه لفحوصات في المستشفى الأولمبي ، حيث أشارت تقديرات الأطباء بضرورة خضوعه إلى راحة لمدة لا تقل عن ثلاثة أيام وبالتالي لم يكن بالإمكان خوض النزال من الناحية البدنية والفنية بحسب توضيح اللجنة الأولمبية.

وأضاف الوزير “تم قراءة المشهد بعد ربطه بانسحاب اللاعب الجزائري ومن قبلها الكثير من الحالات المشابهة في السابق وقال في كل الأحوال نعتقد أن بطلنا يتمتع بالشجاعة اللازمة لمواجهة مختلف المواقف وهو يملك كامل الحق في إتخاذ أي قرار بحرية والدفاع عن قراره كما أنه يتحلى بشجاعة تمكنه من تحمل أي تبعات ونحن من واجبنا أن نشجع أبطالنا”.