السفارة في الحلبة

الفن والرياضة يعتبران من أهم الروابط التي تجمع بين الشعوب وتصالحها بعيدا عن حكوماتهم وسياساتهم لأن غرضها شريف وتنافسي وتفاخري في حالة الانتصار حتى في الكوميديا. وما جسده الممثل الرائع عادل امام بكل ذكاء مصري في قالب كوميدي سياسي لإيصال رسالة عبر السفارة في العمارة.

إيضاح ١

نستمتع هذه الأيام بدورة الألعاب الأولمبية بين دول (شعوب) العالم.. كل دولة تسعى لرفع علمها عاليا متوجا بإحدى الميداليات لنتفاجأ بما نقلته بعض الوسائل الإعلامية بانسحاب ممثلنا لاعب الجودو (لأنو السفارة في حلبة الجودو).

انسحاب لا نعرف من قرره هل اللاعب نفسه أم البعثة المصاحبة (يعني النثريات راحت سوشي ساي) في تحد للميثاق الأولمبي الذي يرفض التسييس ويدعو لوحدة الشعوب والتنافس الشريف. تخيلو معي لو حصل النزال وفاز لاعبنا المخضرم على اللاعب الإسرائيلي ورفع علم السودان عاليا وتصدرت القنوات ومانشيتات الصحف بفوز السودان على إسرائيل وفي منافسه شبه قتالية لشعرنا بحلاوتها وكأننا انتصرنا للأقصى.

إيضاح ٢

ليست المواقف تأتي هكذا رغم ما نكنه للشعب الفلسطيني في قضيته وقضية العالم الإسلامي.

لدينا رأس دولة وهي التي بدأت بالتطبيع مابين معارض وموافق ومتحفظ للمصلحة العامة كل الدول أصبحت تخطط و تدرب أبناءها والنهوض بدولهم في كل المجالات حتى الأولمبي منها. تأتي المواقف بالثبات وعدم الخوف واكتساب التجارب حتى يأتي اليوم الذي نتوج به بالقلادة الذهبية.

زغرودة من مهيرة ساي كان قلت يا بطلنا:

أنا الأسد النتر.. وكتين تكورك عزة

فارس الدواس والحك تلقاني وقت الفزة

إيضاح ٣

ما هي مقاييس اختيار البعثات الخارجية المشاركة في المحافل الدوليه؟ سؤال للعلم فقط.

هل أنت عزيزي الشعب السوداني مع أم ضد الانسحاب من الحلبة في مثل هذه المواجهة لأن إجابتك قد ترجع بنا للجواز (الأخدر) وعليه ختم (كل الدول عدا إسرائيل).

رصيد أرباح منقوووول

الانتصار في المعارك ليس هو النجاح التام…

النجاح التام هو أن تكسر مقاومة العدو بدون قتال.