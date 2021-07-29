مستشارو حمدوك!!

أصدر رئيس الوزراء عبد الله حمدوك قراراً بتعيين أربعة مستشارين له،أبرزهم ياسر عرمان مستشاراً سياسياً،وعائشة حمد محمد مستشاراً لشؤون النوع الاجتماعي ، وعلي جماع عبد الله مستشاراً للحوكمة و الإصلاح المؤسسي،وحسان نصر الله مستشاراً للسلام.

أولا منصب المستشار-أي مستشار-في الدولة أو أي مؤسسة كانت-هو منصب خفيف الوزن و الحمولة الموكلة إلى صاحبه ، بمعنى أنه منصب بلا أعباء..وعندنا في السياسة أصبح منصب المستشار هو منصب ترضيات سياسية و يستحدث ويفصل لمن فاتهم قطار قسمة كيكة المناصب ،ووظيفة المستشارين من المناصب الصورية والشكلية،وفي الغالب الأعم عندنا ليس لها أي تأثير في صنع القرار السياسي في الحكومة ، وكثيراً ما كان يفعل النظام البائد بمثل هكذا أفعال،بحيث يستحدث مناصب (مستشارين)لأشياء وأمور بلا معنى لها ولا تحتاج للاستشارة فيها،وليس لها أي إضافة بصمة واضحة-سوی أنها تضيف العبء-علی الحكومة..ولأنها مناصب ترضيات سياسية ليس إلا حيث كان النظام البائد يجود بمناصب المستشارين لخارج أعضاء حزبه غالبا،وتكون من نصيب الأحزاب المتحالفة معه،والأحزاب الصغيرة (الكرتونية)والصورية والتي تسمى ب(أحزاب الفكة)..والنظام البائد في سياسته كان عندما يريد إبعاد أحد قياداته حينما يشعر بأن العضو غير فعال ويريد إبعاده عن منصب رفيع يشتق له منصب (مستشار) في أشياء لا تتطلب طلب الاستشارة فيها،وهذه من الأساليب الدبلوماسية الناعمة التي كان يتبعها النظام البائد في سياسته لإبعاد القيادي بالحزب و الاستغناء عنه تدريجياً،عندما يشعر الحزب بأن القيادي ذا المنصب الرفيع لا يخدم أجندة الحزب بالصورة المطلوبة ، وأحيانا قرار الإبعاد يكون نتاجا لصراع الصقور والحمائم داخل الحزب،فمثلا غازي صلاح الدين كان ممسكاً بأكبر الملفات في حزب المؤتمر الوطني المحلول،حيث تم إبعاده تدريجياً من إدارة الملفات التي أوكلت له وعن مطبخ القرار في الحزب،وذلك بتعيينه مستشاراً للرئيس المخلوع البشير ، إلی أن أنتهي المطاف بغازي إلی خارج أروقة الحزب الكبير الذي كان يعج بصراع الديناصورات من القيادات داخله..وغازي حينما شعر بالتهميش والاستغناء عنه ، خرج مغاضباً وأسس حركة الإصلاح الآن التي خرجت من رحم المؤتمر الوطني المحلول.

وكذلك من الأمثلة الفريق صلاح قوش عندما كان مديراً لجهاز الأمن و المخابرات في فترته توليه الجهاز للمرة الأولى،تم إبعاده عن إدارة الجهاز وتم تعيينه أيضا مستشاراً للرئيس للشؤون الأمنية ، وشعر قوش بالظلم الذي وقع عليه وأدرك إبعاده فلم يمكث فى هذا المنصب طويلاً،ثم أتهم هو ومعه آخرون بمحاولة انقلابية ضد البشير ، ومن ثم تم إيداعه السجن ثم أفرج عنه لاحقا.

عموماً كثرة المناصب التي غير ذات جدوى وأهمية في الدولة،كالمستشارين ووزراء الدولة-الذين يعتبروا فی الأصل وزراء بلا وزارات كما أطلقها عليهم الراحل الشيخ محمد سيد حاج-تعتبر هذه المسميات سالفة الذكر من علامات وسمات الحكومة المترهلة..مما يعني مزيداً من الضغط على الموارد ومضاعفة الإنفاق الحكومي،وهذا ما يتقاطع مع الإصلاح المؤسسي الذي تنشده هذه الحكومة الانتقالية وظلت تنادي به..فلا يتماشى عقلاً إصلاح مؤسسي أو إصلاح سياسي وفي نفس الوقت كل يوم يمتد ظل الحكومة بفعل ترهلها؟!

وهذه الحكومة تسير علی خطی ونهج النظام البائد وتطبق في سياساته وقع الحافر بالحافر.