في أغنية (فرتيقة أم لبوس لويعة الفرسان) عبد الرحمن المهدي يرمى عمامته على الفنان هاشم كابلي ويصرخ

الخرطوم : سعيد عباس

قفز الامير عبد الرحمن الصادق المهدي وسط عدد من الحضور على شكل عرضة (صقرية) امام الفنان هاشم كابلي عندما كان يغني رائعة الشاعرة بنونة بت المك في رثاء اخيها عمارة ود المك حينها تفاعل عبد الرحمن مع الايقاع والكلمات خصوصا عندما وصل الفنان في البيت القائل: (ما دايرا لك الميتة أم رماداً شح.. دايراك يوم لقى بدميك تتوشح) مما ادى ذلك لتصاعد وتيرة الحماس والانفعال بين الحاضرين في حفل القنصل العام للسفارة المصرية بفندق السلام روتانا إلا أن الفنان عندما وصل في البيت القائل: (لا تعاين الوجود ضربك بي شر سوي.. وسيفك في غضاريف الرجال أروي).

وقتها انفعل عبد الرحمن طربا واطلق الصرخة المعروفة بصرخة (الحماسة) وقام بخلع عماته والقاها هدية على عنق الفنان هاشم كابلي.