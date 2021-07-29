بمشاركة أحمد هاشم.. شقي ومجنون تخلد ذكرى الكحلاوي

الخرطوم: سعيد عباس

أحيت قناة النيل الأزرق ذكرى الفنان الراحل صديق الكحلاوي من خلال حلقة توثيقية خاصة قدمتها المذيعة مودة حسن خلال العيد حملت عنوان (شقي ومجنون) واستضافت خلالها الفنان الشعبي أحمد هاشم والباحث وليد ابراهيم. وتناول البرنامج جوانب مختلفة في مسيرة الكحلاوي سردها وليد ابراهيم الذي قال إن الكحلاوي يعتبر من اشهر المطربين الذين تغنوا بالرق على رأسهم محمد أحمد محمد علي السيد الشهير بـ (سرور) وميرغني المأمون وأحمد حسن جمعة وبادي محمد الطيب ومحمد أحمد عوض. وقال إن الكحلاوي من مبدعي السكة حديد حيث عمل بها في بداياته بعطبرة قبل أن ينتقل إلى مطبعة جامعة الخرطوم وحقق بعدها شهرة واسعة بأغنياته الشعبية الجميلة التي لازالت راسخة. وقدم الفنان أحمد هاشم نماذج من أغنيات الكحلاوي. وقال هاشم إنه خريج مدرسة الكحلاوي الذي أسس لأسلوبه الخاص وقدم اغنيات خالدة.