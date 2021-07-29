لجان المعلمين.. حقيقة تبادل الاتهامات

الخرطوم: هبة علي

في بيان عاصف اتهمت لجنة المعلمين لجنة تصحيح المسار بمحاولة تفتيت لجنة المعلمين، مؤكدة أن لجنة تصحيح المسار جسم حكومي محزب تم انشاؤه من اجل تحزيب العمل المهني والنقابي. (السوداني) استنطقت نائب رئيس لجنة المعلمين قمرية عمر وعضو لجنة تصحيح المسار عمر عدنان لبيان أصل الأزمة..



نائب رئيس لجنة المعلمين قمرية عمر لـ(السوداني):

لا نريد معلمين مصنفين على اساس حزبي

الاتحاد المهني للمعلمين نشأ من الجسم الضرار

*ما حقيقة خلافكم مع لجنة تصحيح المسار؟

لجنة تصحيح مسار لجنة المعلمين جسم منفصل تماما عن لجنة المعلمين، قامت بانشائه الحكومة على اساس حزبي ومدعومة بشكل مباشر من عضو مجلس السيادة محمد الفكي سليمان ووالي الخرطوم ايمن خالد نمر بغرض تفتيت وحدة المعلمين.

*لماذا ترفضون توسيع القاعدة بانضمام معلمين للجنة المعلمين؟

لا نرفض قدوم اي معلم للجنة، ولكن لانريد معلمين مصنفين على اساس حزبي ويمكن أن يكون 90% من المعلمين غير منتمين لاحزاب واذا قمنا بتقسيمها محاصصات كما يحدث الآن في السلطة يعني أن المعلمين غير المحزبين ليست لديهم مكانة في النقابات والعمل المهني.

*ما علاقة السياسة بالعمل النقابي؟

تمضي القضية في طريق تسييس الخدمة المدنية والتي يفترض أن لا تكون لها علاقة بالسياسة وتعتمد فقط على الكفاءة والتأهيل العلمي، ولا اعتقد أن هنالك سوءا لحق بالثورة اكثر من تسييس الخدمة المدنية.

• أين يقف الاتحاد المهني للمعلمين من الأزمة؟

الاتحاد المهني للمعلمين نشأ من الجسم الضرار (لجنة تصحيح المسار)، وللاسف تكوّن ايضا على اساس حزبي حيث تم اختيار عضوية الاحزاب كممثلين لاحزابهم، وكذلك تم تسليم اصول الاتحاد المهني لشخصيات ليست لديها علاقة بالتعليم الحكومي ورئيس الاتحاد معلم بالتعليم الخاص، ومعروف أن اصول الاتحاد قد تم استقطاعها من رواتب المعلمين بالتعليم الحكومي، ولايعقل تمليك الاملاك لشخص لا يملك الحق بها.

عضو لجنة تصحيح المسار عمر عدنان لـ(السوداني):

الاتهامات محاولة للشيطنة من قِبل لجنة المعلمين

لجنة المعلمين لم تنقسم لهذا السبب(…)

تصحيح المسار تشكل لوقف تجيير الأجسام النقابية للشيوعيين

* (تصحيح المسار) متهمة بمحاولة تفتيت لجنة المعلمين.. ما رأيك؟

الاتهامات ماهي إلا محاولة للشيطنة من قبل لجنة المعلمين، وتعتبر لجنة التصحيح مكونة من الأحزاب المشاركة بالسلطة وهي تتهم بشكل واضح من خلال بياناتها حزب البعث العربي الاشتراكي الاصل والتجمع الاتحادي والناصريين والمؤتمر السوداني وحزب الأمة.

*هل التشكيل امتداد لانقسام تجمع المهنيين؟

تشكل جسم التصحيح بعد الانقسامات التي حدثت بالقطاعات المهنية، ولا علاقة لتجمع المهنيين بتجمع المعلمين، ولم تنقسم لجنة المعلمين لهذا السبب.

*إذن.. ما الغرض من تشكيل تصحيح المسار؟

السبب الاساسي أن لجنة المعلمين بها اساتذة ينتمون للحزب الشيوعي ونعرفهم بأسمائهم وهم الآن على رئاسة اللجنة وهم ياسين حسن وقمرية وعمار يوسف ويساندهم أحمد ربيع وعمار الباقر، وقد عمل هؤلاء على تجيير الأجسام النقابية واللجان التسييرية لصالح الحزب الشيوعي على مستوى الولايات والمركز، فضلا عن منعهم الولايات المشاركة مع المركز باللجان، ولجنة نقابة المعلمين محصورة فقط في الخرطوم ولا يوجد اي تمثيل نسبي او من على البعد للولايات، كان التمثيل قبل الثورة به مراعاة لبعض الاطراف وصحيح أن السيطرة الكاملة والشاملة لحزب المؤتمر الوطني، الا انه الآن لا توجد مساحة للرأي من اساسه.

*بمعنى أن لجنة المعلمين تقوم بفرض قراراتها؟

داخل لجنة المعلمين اي محلية لديها مكتب تنفيذي به سكرتارية وتقوم بفعل اي شيء، وتم فرضها بموجب الثورية والحفاظ على الفترة الانتقالية، وقاموا بفرض رؤساء على المكاتب وضباط على اللجان التسييرية، الحزب الشيوعي او من تشيع وحتى الغاء المدارس النموذجية كان عبر مفاهيهم بالطبقية والعدالة الاجتماعية.

*ما الفئات المكونة لمسار التصحيح؟

تجمع التصحيح برز بكل مكونات القطاعات المهنية من داخل الوزارة وبه تمثيل للتعليم الخاص ورياض الاطفال والاساس والثانوي، وايضا الاحتياجات الخاصة والتعليم الفني وهكذا.

• الا يوجد محزبون في هذا التكوين؟

تكوين التجمع جاء من كل هذه الفئات وليس من جهات حزبية، وعندما وصلنا لجهات مسؤولة من هذا الشأن وجدوا ما يحدث مطابقا لما نقوله وحاولوا أن يوسعوا المشاركة، بمعنى أن الغرض الاساسي من توسيع اللجان التسييرية وتغيير بعضها لتحدث وثبة ثورية، الحزب الشيوعي يحاول أن يشيطن الاحزاب.

*ماغرض (الشيوعي) من الشيطنة والهيمنة؟

لجنة المعلمين لا تدار عن طريق المعلمين وانما تدار من الحزب الشيوعي وبيانات لجنة المعلمين تصدرها جهات متخصصة لديها غرض، وهو أن التعليم ستأتيه اموال طائلة من بعض المنظمات الأجنبية ويريدونها لتغذي لهم الحزب الآن، ويريدون أن يهيمنوا على النقابات والاتحادات والادارات أيضاً.