البرهان يجتمع باللجنة الفنية لإصلاح القوى السياسية والجبهة الثورية اليوم

الخرطوم: وجدان طلحة

علمت (السوداني) أن رئيس مجلس السيادة الفريق أول عبد الفتاح البرهان سيجتمع باللجنة الفنية لإصلاح القوى السياسية والجبهة الثورية جناح مناوي بالقصر الجمهوري اليوم عند الواحدة ظهراً.

وسيتم تسلم البرهان مذكرة حول الوضع السياسي الراهن ومؤشرات تدهور الوضع العام في البلاد. وتحتوي المذكرة على 10 نقاط، أبرزها التأكيد على وحدة قوى الحرية والتغيير والعودة إلى منصة التأسيس لإصلاح الوضع الانتقالي، والمطالبة بإيقاف كل الإجراءات لاختيار المجلس التشريعى وتعيين الولاة، وجهاز الأمن الداخلي، والتعيينات في الإدارات العليا لأجهزة السلطة الانتقالية، إلى ما بعد إصلاح قوى الحرية والتغيير.

يُذكر أن اللجنة الفنية لإصلاح القوى السياسية والجبهة الثورية جناح مناوي التقت أمس الأول برئيس الوزراء د. عبد الله حمدوك وسلمته مذكرة تحوي نفس المطالب التي سيتم تقديمها لرئيس مجلس السيادة اليوم.