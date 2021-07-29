المريخ يوالي التحضيرات بملعبه

أجرى فريق الكرة بنادي المريخ حصة تدريبية عصر امس الأربعاء بملعبه بأم درمان بحضور “21” لاعباً في ظل التحاق نجوم الأحمر بمعسكر المنتخب الوطني الذي يمتد حتى 31 يوليو 2021م، وقد اشتمل المران الذي أشرف عليه المدير الفني للمريخ إبراهومة وطاقمه المعاون على الإحماء البدني بجرعات مكثفة من قبل المعد البدني الفرنسي المغربي عبدالرفيع حاري كما ركز الجهاز الفني على الجوانب التكتيكية، وشهد المران استمرار نجم الفريق أحمد حامد التش في تدريبات التأهيل تمهيداً لعودته للتدريبات الجماعية، وينتظر أن يواصل المريخ تدريباته بالقلعة الحمراء بمران عند الرابعة من عصر الخميس.