سفير خادم الحرمين الشريفين يكرم النابغة لدن ويتكفل بدراستها حتى الجامعة

الخرطوم: السوداني

قام سعادة سفير خادم الحرمين الشريفين بالخرطوم، علي بن حسن جعفر، بتكريم النابغة لُدن عبد الرازق بابكر – كريمة المساعد المففود بالجيش السوداني في أحداث الفشقة – بدرع وباقة ورود ومبلغ مالي، نسبة لتفوقها وإحرازها المرتبة الأولى في شهادة مرحلة الأساس بولاية البحر الأحمر.

كما قدم السفير منحة مجانية للنابغة لدن للدراسة في الجامعات السعودية عقب اجتيازها للمرحلة الثانوية، وتكفله بحافز شهري مساهمة منه لاستمرار لدن في تفوقها خلال المرحلة الثانوية.

وأشاد السفير بن جعفر بتفوق لدن رغم الظروف الصعبة التي تمر بها وأسرتها عقب فقدان والدها في الحدود الشرقية للبلاد وهو يدافع عن أرض الوطن بمنطقة الفشقة. وأكد سعادته أن العلاقات الأزلية بين البلدين وشعبيهما وطيدة وتاريخية يجمعهما الدين والتسامح والمحبة والدعم في مختلف المجالات.

من جانبها، تقدمت النابغة لُدن بالشكر للسفير وطاقم السفارة لتكريمها لها وأسرتها في مبنى السفارة السعودية بالعمارات. وقالت إن تكريم السفير السعودي لها سيزيد من دافعها في مواصلة التفوق بالمرحلة الثانوية.