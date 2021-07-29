رسميا.. ولاية ثالثة لغارزيتو بالمريخ

أكمل رئيس نادي المريخ السيد آدم سوداكال الاتفاق رسمياً مع المدرب الفرنسي دييغو غارزيتو وانتوني غارزيتو للإشراف على تدريب الفرقة الحمراء خلال الفترة المقبلة ومن المنتظر وصول الثنائي للخرطوم بعد غد السبت ، الجدير بالذكر أن المدرب الفرنسي سبق له وان قاد المريخ موسمي 2015-2017 وقد حقق معه نجاحات كبيرة على المستوى الأفريقي، كما قاد عدداً من الأندية الأفريقية على رأسها مازيمبى الكنغولي، وتعد هذه المرة هي الثالثة التي يقود فيها غارزيتو المريخ بالرغم من الخلافات السابقة التي دخل فيها مع النادي والتي وصلت الي الاتحاد الدولي لكرة القدم آنذاك لا سيما بعد مطالبة الفرنسي بالكثير من المبالغ المالية دون وجه حق آنذاك.