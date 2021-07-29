شداد يلتقي بمتطوعي اتحاد الكرة

التقى البروفيسور كمال شداد رئيس الاتحاد ظهر أمس الاربعاء، بالمتقدمين للعمل التطوعي بالاتحاد السوداني لكرة القدم ضمن المشروع الذي طرحه الاتحاد خلال الفترة الماضية من اجل الاستفادة من المتطوعين في مشروعات الاتحاد.

وأكد شداد للمتطوعين أن اطلاق المشروع تأخر كثيرا، مبينأ اهمية المتطوعين في خدمة بلدانهم في عديد البطولات والمناسبات الرياضية، ومشيرا الى التطور التاريخي لمسمى المتطوع في بطولات كرة القدم والاولمبياد.

ودعا شداد المتطوعين الى عكس المشروع الى معارفهم وزملائهم واصدقائهم حتى ينضموا للمشروع في الفترة المقبلة، مشيراً الى أن اللقاء الحالي يعتبر مرحلة أولية والباب مفتوح للجميع من أجل التقديم.

وشارك في اللقاء 40 متطوعاً من اعمار مختلفة، وتخصصات مختلفة، وملأ المتقدمون استمارة تطوع وفقاً للترتيبات المحددة ضمن المشروع.