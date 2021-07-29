أحكام بمصادرة الدراجات النارية بدون لوحات مع الغرامة

الخرطوم: السوداني

واصلت محكمة بحري شمال، أحكامها الفورية على الذين يقودون الدراجات النارية بدون لوحات أو يحملون الاسلحة البيضاء، مخالفة لمراسيم والي ولاية الخرطوم بالارقام (19/2021) و(20/2021).

وصادرت المحكمة دراجة نارية بدون لوحات بتاريخ 28 / 7 مع الغرامة مبلغ ثلاثمائة الف جنيه وفي حالة عدم الدفع السجن لمدة ستة أشهر. كما ابادت من متهم آخر سكيناً كانت معروضات بالبلاغ، مع الغرامة مبلغ مائتي الف جنيه وفي حالة عدم الدفع السجن لمدة ستة أشهر.

وحث الفريق شرطة حقوقي د. زين العابدين عثمان أحمد مدير شرطة ولاية الخرطوم، مديري الشرطة بالمحليات بالاسراع في تقديم المتهمين الذين يخالفون هذه المراسيم الولائية للمحاكم، واضاف في تصريحات صحفية، ان الادوات الرئيسية للنهب بالولاية هي الموتر بدون لوحات والاسلحة البيضاء، ولهذا لابد من التعامل معهما بالحزم اللازم.