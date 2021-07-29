المركزي يُلبِّي 68 طلباً في المزاد الثامن للنقد الأجنبي

الخرطوم: السوداني

انطلقت اليوم فعاليات المزاد الثامن للنقد الأجنبي، بمقر البنك المركزي بقيمة 50 مليون دولار، حيث شارك فيه حوالي 24 بنكاً، وبلغت الطلبات المقبولة 73.

وبلغ إجمالي الطلبات المستلمة 30.06 مليون دولار، وأوضح بيان البنك المركزي، أن القيمة الإجمالية للمزاد المطروح 50 مليون دولار والمبلغ الذي تم تخصيصه 17.39 مليون دولار لعدد 68 طلباً مستوفياً لشروط المزاد.

كما وصل أعلى سعر صرف تم التنفيذ به 440 جنيهاً، وأدنى سعر صرف تم التنفيذ به 422 جنيهاً. وأكد البيان، أن انتظام مزادات النقد الأجنبي ساهم في تقليل فجوة سعر الصرف مما انعكس إيجابياً في زيادة الموارد الذاتية للمصارف، حيث بلغ إجمالي مشتريات المصارف 244.3 مليون دولار خلال الفترة من 8 يوليو إلى 28 يوليو2021م (الفترة ما بين المزادين السابع والثامن)، بينما بلغت مبيعات المصارف 172.1 مليون دولار خلال نفس الفترة، وحقّقت المصارف فوائض بلغت 72.2 مليون دولار، الأمر الذي عكسته نتيجة المزاد الثامن.

وأشار البيان إلى انطلاق فعاليات المزاد التاسع في الثامن من أغسطس 2021م بقيمة 50 مليون دولار.