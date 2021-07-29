المجلس الأعلى للسلام يرفض فكرة منبر الشرق

الخرطوم: السوداني

تراس رئيس مجلس السيادة الإنتقالي الفريق اول ركن عبدالفتاح البرهان بالقصر الجمهوري اليوم، إجتماع المجلس الأعلى للسلام الذى خصص لحسم قضية مسار الشرق.

واوضح رئيس مفوضية السلام الدكتور سليمان الديبلو فى تصريح صحفى ان الإجتماع إستمع الى تقرير من اللجنة المكلفة لمعالجة قضية مسار الشرق وقرر التمديد لعمل اللجنة لمدة عشرة أيام لإستكمال أعمالها وتفويضها بما تراه مناسبا حيال الأمر.

وأضاف الدكتور الديبلو ان المجلس الأعلى للسلام رفض فكرة منبر الشرق، وتأييد استمرار اللجنة فى أعمالها لحسم موضوع السلطة، على أن تناقش جميع القضايا فى المؤتمر المقرر لشرق السودان.

وأشار رئيس مفوضية السلام إلى ان المجلس امن على أن ماتوصلت إليه اللجنة المكلفة لمسار الشرق من نسب ستكون لأهل الشرق وليست مكاسب شخصية لأفراد.