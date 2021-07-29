السلطات الأمنية بمطار الخرطوم تضبط عملة سودانية بحوزة أجنبية مُهربة إلى الخارج

الخرطوم: مونتي كاروو

ضبطت سلطات أمن مطار الخرطوم الطالبة المصرية، أ. م. ف (24 سنة) مساء امس الأربعاء تحمل في حقائبها مبلغاً كبيراً من العملة السودانية قدره 4 مليون و400 الف جنيه سوداني، ما يعادل نحو 10 الآف دولار من فئة المائة جنيه.

و بعد فحص الأوراق المالية اتضح انها عملة سليمة، وتم استلامها بواسطة استخبارات الجمارك بغرض التحري.

وهي المرة الأولى التي يتم ضبط مبالغ بالعملة السودانية مهربة إلى خارج السودان بهذا الحجم، علماً بأن الراكبة كانت متوجهة إلى بلادها عبر رحلة طيران تاركو، التي غادرت الخرطوم في الثامنة من مساءً أمس، وتم منع المتهمة من السفر تمهيداً لفتح بلاغ في مواجهتها.

ورجح مصدر أمني مطلع تهريب عملات سودانية سليمة بهذا الحجم إلى الخارج، لدمجها مع عملات أجنبية مزورة وإدخالها من جديد إلى السودان.