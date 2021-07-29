وصول سفينتين أمريكيتين تحملان (87) ألف طن قمح إلى ميناء بورتسودان

بورتسودان: السوداني

وصلت إلى ميناء بورتسودان اليوم الخميس، سفينتان تحملان 87 الف طن متري من القمح من حكومة الولايات المتحدة الأمريكية إلى شعب السودان، وبدأتا تغريغ حمولتيهما فورا.

و وفق وكالة السودان للانباء (سونا)، ان السفينة الأولى تحمل (48) ألف طن متري من القمح قادمة من حكومة الولايات المتحدة الأمريكية إلى حكومة وشعب السودان قد بدأت في تفريغ حمولتها من القمح في اطار المنحة الأمريكية لحكومة السودان (الدفعة الثانية)، وكان في استقبالها بالميناء والي البحر الأحمر المهندس عبد الله شنقراي.

وأبلغ مصدر أن سفينة اخرى محملة بـ 39 ألف طن متري من القمح قد بدات ايضا في تفريغ حمولتها في ميناء بورتسودان وهي موجهة إلى برنامج الغذاء العالمي (WFP).

وكان البرنامج قد استقبل في أواخر الشهر المنصرم في بورتسودان سفينة محملة بـ33,900 طن متري من الذرة الرفيعة الحمراء التي تبرعت بها الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية لشعب السودان لتلبية الاحتياجات الغذائية الإنسانية.

وقال البرنامج حينها ان تلك الحمولة هي جزء من أكثر من 284 مليون دولار من المساعدات الإنسانية التي قدمتها الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية هذا العام، إلى جانب 20 مليون دولار من القمح الذي تم التبرع به لمعالجة النقص في السودان.

وكان والي ولاية البحر الأحمر شنقراي قد اشاد بالدعم الامريكي للسودان عند استقباله السفينة الاولى – (48) الف طن متري من القمح- حيث اشار الى ان هذا الدعم هو نتاج لانفتاح السودان علي العالم الخارجي واثره في التعاون الدولي مع البلاد.

واعرب شنقراي عن شكر وتقدير حكومة السودان للشعب الامريكي في دعم السودان وتعزيز جهود التحول الديموقراطي بالبلاد، مبينا ان ذلك يعد انجازا كبيرا في سفر ثورة ديسمبر المجيدة.

وأشار المصدر ان جملة حمولة السفينتين اللتين بدأتا تفريغ حمولتهما من القمح في ميناء بورتسودان السوداني اليوم وتحميلها على الشاحنات مباشرة 87000 طن متري من القمح.