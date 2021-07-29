مصادر (السُّوداني): تأجيل مباراة المريخ والهلال إلى نهاية الموسم

الخرطوم: عبده فزع

قال رئيس الاتحاد السوداني لكرة القدم، البروفيسور كمال شداد في تصريح لـ(السُّوداني) أن مدرب المنتخب القومي لكرة القدم، الفرنسي “هوبير فيلود”، لم يطلب من الاتحاد تأجيل مباراة القمة بين المريخ والهلال، وهو أمر خاص من صلاحيات لجنة المسابقات.

وأضاف شداد: “الفرنسي فيلود مدرب محترف، يعرف حدود صلاحياته ومهامه، ولم يتطرق في مذكرته التي قدمها للاتحاد تأجيل مباراة القمة، بل حدد فترات تجمع لاعبي المنتخب، قبل سفر البعثة إلى معسكر الإمارات العربية المتحدة”.

وعلى ذات الصعيد، علمت (السوداني) من مصادرها، أن لجنة المسابقات ستعقد اجتماعاً يوم الأحد القادم بخصوص مباراة ديربي السودان بين المريخ والهلال، وأن الرأي الراجح أن يتم تأجيل المباراة، وترحيلها إلى نهاية الموسم.