عاجل… د. الواثق البرير: وردت تساؤلات واستفسارات حول موقف حزب الأمة القومي من الدعوة المقدمة من بعض أفراد أسرة الإمام المهدي وخلفائه لملتقى يُعقد بقاعة الصداقة في الأيام المقبلة. إننا نؤكد أن مؤسسات الحزب لا علاقة لها بهذه الدعوة.