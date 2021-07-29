عاجل… د. الواثق البرير: وردت تساؤلات واستفسارات حول موقف حزب الأمة القومي من الدعوة المقدمة من بعض أفراد أسرة الإمام المهدي وخلفائه لملتقى يُعقد بقاعة الصداقة في الأيام المقبلة. إننا نؤكد أن مؤسسات الحزب لا علاقة لها بهذه الدعوة. أخبار السودانأهم الاخبار By alsudani On 29 يوليو, 2021 11:14 م - 0 شارك نشر الخبراضغط للطباعة (فتح في نافذة جديدة)انقر للمشاركة على Telegram (فتح في نافذة جديدة)اضغط للمشاركة على تويتر (فتح في نافذة جديدة)انقر للمشاركة على WhatsApp (فتح في نافذة جديدة)انقر للمشاركة على فيسبوك (فتح في نافذة جديدة)