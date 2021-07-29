الدفاع المدني يدعو إلى أخذ الحيطة والحذر من ارتفاع منسوب النيل الأزرق بجميع المحطات

الخرطوم: السوداني

كشفت الإدارة العامة للدفاع المدني عن موقف السيول والفيضانات خلال ال 24 ساعة الماضية بجميع ولايات البلاد والتي أشارت جميع التقارير الفنية إلى ازدياد معدلات مناسيب النيل الأزرق في جميع المحطات بسبب توالي هطول الأمطار علي الهضبة الإثيوبية.

من جانبه قال العميد شرطة/ قرشي حسين عبد القادر مدير دائرة الطوارئ والكوارث بالإدارة العامة للدفاع المدني في تصريح وفق المكتب الصحفي للشرطة، سجل منسوب النيل الأزرق في ولاية سنار مدينة ود العباس 15,77م بزيادة 13سم عن الأمس وفي محطة ود مدني سجل منسوب النيل الأزرق 18,20م مشيرا لاستمرار جهود إدارة الدفاع المدني في عمليات شفط المياه وتقوية التروس النيلية فى بعض قرى محلية القرشي جنوب الجزيرة.

كما شهدت محلية المتمة هطول أمطار غزيرة مصحوبة برياح متوسطة مما أدى لإنهيار عدد من المنازل بمنطقة ابورقيوة والزيداب وتضرر مدرسة لمرحلة الأساس.

موضحا أن نهر النيل الرئيسي سجل اليوم 14,78م بارتفاع 28 سم عن الأمس بينما سجل نهر عطبرة 13,82م بارتفاع 25سم عن الأمس، مضيفا بانه وبسبب ارتفاع مياه النيل الأزرق لقي طالب وطالبة جامعيين، مصرعهم غرقا بالنيل الأزرق قبالة جهة بُري بعد أن جرفهما التيار إلى داخل النهر، ولازالت وحدة الإنقاذ النهري تواصل جهودها في العثور على الجثتين، مرسلا تحذيراته إلى المواطنين بالإبتعاد عن مجاري الأنهار وأماكن تجمعات المياه وذلك بغرض تحقيق السلامة العامة لأرواحهم وممتلكاتهم.