حكومة التيغراي تدفع بسبعة شروط لوقف إطلاق النار والتفاوض مع حكومة آبي أحمد

متابعات: السوداني

أجرت حكومة إقليم التيغراي الإثيوبي، تعديلات مُهمّة على شروطها لوقف إطلاق النار، للتفاوض مع حكومة آبي أحمد بأديس أبابا. وسحبت حكومة التيغراي شرط تكوين هيئة تحقيق دولية مستقلة حول الجرائم المُرتكبة خلال الحرب في التيغراي.

ودفعت حكومة التيغراي بسبعة شروط، لوقف إطلاق النار، هي:

1. بدء ترتيب انتقالي وعملية سياسية شاملة تضم الفاعلين السياسيين الرئيسيين في البلاد.

2. انسحاب يُمكن التحقق منه دولياً للقوات الإريترية والأمهرا من التيغراي وعودة الوضع إلى ما كان عليه سابقاً. علاوةً على ذلك، شروط مسبقة ينبغي تنفيذها قبل المحادثات.

3. استئناف جميع الخدمات الأساسية التي تم إيقافها من إقليم التيغراي؛ بما في ذلك الكهرباء والاتصالات والخدمات المصرفية وجميع أشكال النقل والخدمات الصحية والتجارة بأثر فوري. ويجب وقف جميع أشكال الحصار على وسائل الإعلام على الفور.

4. الإفراج الفوري عن موازنة العام 2013 و2014 التقويم الإثيوبي، الخاصة بإقليم التيغراي.

5. إنشاء ممرات إنسانية متعددة تتيح تقديم المساعدات الإنسانية بجميع أشكالها.

6. إطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين من أبناء التيغراي المحتجزين على أساس منسوبي الجيش والموظفين.

7. الوقف الفوري للاحتجاز الجماعي للتيغرايين في جميع أنحاء إثيوبيا، ووقف إغلاق الأعمال التجارية وكفالة حُرية التنقُّل لجميع أبناء التيغراي في جميع أنحاء إثيوبيا، مع وقف الحملات الإعلامية للإبادة الجماعية والخطاب السام للمسؤولين ضد التيغراي.