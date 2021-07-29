د. حمدوك يتلقى رسالة من الرئيس الإريتري تناولت تطورات الأوضاع بإثيوبيا

الخرطوم: السوداني

استقبل رئيس مجلس الوزراء د. عبد الله حمدوك مساء أمس مستشار رئيس جمهورية إريتريا للشؤون السياسية يماني قبراب، ووزير الخارجية الإريتري عثمان صالح.

وتلقى رئيس الوزراء رسالة شفاهية من الرئيس الإريتري آسياس أفورقي تناولت العلاقات الثنائية المشتركة بين البلدين وتطور الأوضاع بالإقليم، خصوصاً إثيوبيا.

تأتي هذه الرسالة عقب سلسلة من الاتصالات التي شرع فيها رئيس الوزراء، رئيس الدورة الحالية للايقاد، خلال الفترة الماضية مع عدد من رؤساء دول الإيقاد والقادة الأفارقة حول الأوضاع بالجارة إثيوبيا وضرورة حشد الدعم الإفريقي ودعم الإيقاد بغرض التوصل لحلول سلمية وسياسية بإثيوبيا بما يضمن وحدة إثيوبيا وبما يتوافق مع رغبة الشعب الإثيوبي، مع أولوية مخاطبة القضايا الإنسانية العاجلة.

وشكر د. حمدوك الوفد الإريتري، مؤكداً على التزام السودان والإيقاد ببذل كافة الجهود التي تؤدي للاستقرار الإقليمي، وبما يدعم أجندة السلام بالمنطقة.