التداعيات الاقتصادية للاضطرابات السياسية في شرق السودان

بعد مواكب الثلاثين من يونيو واعتقال ثوار الشرق المشاركين في مواكب الثورة بدأت تنجرف الاوضاع الأمنية في ولايتي كسلا والبحر الأحمر نحو التأزم السياسي نتيجة لاستنكار مواطني الولايتين ازدواجية تعامل لجنة التمكين تجاه مواطني الشرق المشاركين في الذكرى السنوية للثورة الأمر الذي دفع بعضهم لقفل الطرق البرية المؤدية للولايتين تعبيرا لاحتجاجهم لمسلك لجنة التمكين.

بالتأكيد فى حال تفاقم الأوضاع السياسية لأبعد من ذلك وفي حال انزلاقها نحو مواجهات عسكرية بين الحكومة ومواطني الشرق ستكون هنالك تداعيات اقتصادية ضخمة قد تسقط الحكومة في اقل من ثلاثة شهور اذا لم يتم احتواء المشكل السياسي الذي لا نأمل ان يتفاقم ويصل مرحلة المواجهات العسكرية.

هنالك عامل رئيسي يمثل مصدر قوة لثوار الشرق و نفس هذه العامل يمثل مصدر ضعف للحكومة المركزية التي لن تفيذها الآلة العسكرية في حال ذهبت في اتجاه المواجهة العسكرية كما ينادي بها بعض الناشطين من اعلاميي قوى الحرية والتغيير عديمي الخبرة بطبيعة المشكلة وتداعياتها المعيشية والسياسية على السودان عامة.

العامل الاساسي والحاسم هو معرفة اهل الشرق بتضاريس وطبيعة مناطقهم وانتشارهم الواسع فيها والتي تعبر من خلالها حركة التجارة الداخلة والخارجة من السودان وأنابيب النفط وكل مناطق التعدين المنتشرة بين الوديان والجبال التي من الاستحالة تأمينها بقوات عسكرية لفترات طويلة.

اذن التداعيات الاقتصادية للحكومة المركزية تتمثل في فقدان حوالى ٦٠٪ من انتاج الذهب الذي ينتج في ولايتي البحر الاحمر وكسلا والذي يقدر بحوالى ٢ مليار دولار سنويا هذا بجانب خسائر النفط التي تشمل نفط الجنوب تقدر بحوالى خمسة مليارات دولار سنويا وهذا طبعا اذا تم تفجير انابيب النفط التي تعبر حوالى ٦٠٠ كيلو متر من اراضي الشرق قبل وصولها ميناء بشائر ببورتسودان.

اما اذا تم تفجير مواقع حساسة على الطريق القومي بين مدينتي هيا وبورتسودان لن يكون في مقدور الحكومة الاستمرار في المواجهة نتيجة للتداعيات الاقتصادية الكبيرة للخسائر الناتجة من توقف حركة الموانئ البحرية والتي يصعب تقديرها لأنها خسائر تحسب على مدار الساعة واليوم.

بالطبع هذه التجربة مر بها نظام الانقاذ قبل اتفاق اسمرا في عام ٢٠٠٦ ولم يستطع الصمود امام مواجهات الكر والفر المستمرة وتدمير البنية التحتية على نطاق اراضي ولايتي كسلا والبحر الاحمر بالرغم كان نظام البشير في أوج قوته العسكرية وجبروته الأمر الذي دفعه على توقيع اتفاق على عجل بالرغم من رفضه التام لاي تسوية سياسية مع جبهة الشرق قبل عام من توقيع الاتفاق.

نتيجة للتداعيات الخطيرة للوضع الاقتصادي والسياسي والتي قد تعصف بالحكومة الانتقالية وتواد فرص التحول الديمقراطي نحن في المجلس الاستشاري الأعلى لشرق السودان مستعدون للتوسط بين الحكومة المدنية وقيادات الشرق متمثلة في الناظر محمد الأمين ترك للوصول لتسوية سياسية للمشكلة الاساسية.

قد يظن البعض ان المشكلة الحالية تتمثل فقط في اعتقال الشباب المشاركين في موكب ٣٠ يونيو ولكن في الحقيقة المشكلة الاساسية هي رفض الحكومة مطالب قيادات الشرق بإقامة منبر منفصل بديلا لمسار الشرق في مفاوضات جوبا يضم كل اهل الشرق لمناقشة قضاياهم السياسية وهذا ما ظل يطالب به اهل الشرق بمن فيهم الشباب الذين اتوا للخرطوم للمشاركة في مواكب الاسبوع الماضي لإسماع صوتهم في هذا الشأن.