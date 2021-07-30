الهلال يواصل تدريباته التحضيرية لهلال الساحل

امدرمان: السوداني

ضاعف فريق كرة القدم الأول بنادي الهلال من نسق التدريبات التحضيرية اليومية بالجوهرة الزرقاء في أم درمان، وأدى الفريق أمس مرانا تكتيكيا متعدد الاغراض تحت إشراف المدرب البرتغالي ريكاردو وطاقمه المعاون وذلك وفقا للبرنامج المعد لتجهيز الفريق لمباراة هلال بورتسودان في بطولة الدوري الممتاز، وبدأ المران بتمارين بدنية في حين خضع السمؤال ميرغني لتدريبات استشفاء وتأهيل تمهيدا للحاق بالتدريبات الجماعية، ومن ثم عمد الجهاز الفني للهلال على تقسيم اللاعبين لمجموعتين حيث خضعت لتدريبات تكتيكية شهدت تنافسا قويا ومثيرا فيما بين اللاعبين في ظل غياب العناصر الدولية التي تشارك في تحضيرات صقور الجديان في موعد التجمع الذي سينتهي غدا.

هذا وسيوالي الهلال برنامج التدريبات مساء اليوم بملعبه في ام درمان، وكانت إدارة الفريق قد رفضت في وقت سابق تأجيل لقاء الديربي امام الند التقليدي المزمع قيامه بعد أسبوع وفقا لبرمجة سابقة في انتظار تأكيد نهائي من لجنة المسابقات بموعد المواجهة