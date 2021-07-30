والي غرب كردفان لـ”السوداني”: 17 قتيلاً سقطوا في أحداث عنف بالولاية

الخرطوم: عبد الرؤوف طه

قال والي غرب كردفان حماد عبد الرحمن صالح، إن 17 قتيلاً سقطوا في صراع قبلي بغرب كردفان يومي الأربعاء والخميس، وذكر أن الصراع قديم وتجدد في الأيام الماضية بواسطة مجموعات قبيلية مسلحة من الطرفين.

وقال الوالي لـ”السوداني”، إن مجموعة قبلية قُتل منها تسعة أشخاص، بينما قُتل من المجموعة الأخرى ثمانية أشخاص.

وأوضح الوالي أنه هرع بنفسه لمنطقة النزاع، ووجّه القوات الأمنية للتعامل بحسم لوقف الصراع الدموي، ونفى بشدة وجود حشود مسلحة من الطرفين، وطالب الوالي بالابتعاد عن الشائعات بالميديا والتقصي عن الأخبار من مصدرها.