أندية السوبر ليج تعلن انتصارها قضائياً على اليويفا: سنستمر دون تهديدات

مدريد: وكالات

أعلنت الأندية المروجة لمشروع السوبر ليج (ريال مدريد وبرشلونة ويوفنتوس)، اليوم الجمعة، انتصارها قضائياً على الاتحاد الأوروبي بشأن تنظيم بطولة جديدة.

ودعا 12 نادياً إلى البطولة الجديدة في الموسم الماضي بعيداً عن اليويفا والفيفا، قبل أن تنسحب 9 منها من المشروع ويتبقى فقط ريال مدريد وبرشلونة ويوفنتوس.

وقالت أندية السوبر ليج، في بيان رسمي مشترك: “ترحب أندية برشلونة ويوفنتوس وريال مدريد بقرار محكمة مدريد الذي يلزم الاتحاد الأوروبي لكرة القدم بإلغاء الإجراءات المتخذة ضد جميع الأندية المؤسسة لدوري السوبر الأوروبي، بما في ذلك إنهاء الإجراءات التأديبية ضد الأندية الثلاثة الموقعة على البيان، وإلغاء العقوبات والقيود التي فرضت على الأندية التسعة الأخرى”.

وأضاف: “تدعم المحكمة الطلب المقدم من مؤسسي السوبر ليج، وترفض استئناف الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، وتؤكد تحذيرها لليويفا بأن عدم الامتثال للحكم سيؤدي إلى غرامات ومسؤولية جنائية مُحتملة”.

وتابع: “ستقيم القضية من قبل محكمة العدل الأوروبية في لوكسمبورج، والتي ستراجع موقف الاتحاد الأوروبي الاحتكاري لكرة القدم الأوروبية”.

وواصل: “من واجبنا معالجة القضايا الخطيرة للغاية التي تواجه كرة القدم. لقد جعل الاتحاد الأوروبي نفسه المنظم الوحيد والمالك الفريد لحقوق بطولات كرة القدم الأوروبية، وهذا الموقف الاحتكاري يتعارض مع المصالح ويضر بكرة القدم وتوازنها التنافسي”.

وأكمل: “كما يتّضح من الأدلة أن الضوابط المالية غير كافية، وتطبق بشكل غير صحيح، لذا فإنّ الأندية المشاركة في المسابقات الأوروبية لها الحق في تنظيم مسابقاتها الخاصة”.

وأردف: “يسعدنا أننا سنستمر دون أن نتعرض لتهديدات الاتحاد الأوروبي المستمرة. هدفنا هو الاستمرار في تطوير مشروع السوبر ليج بطريقة بنّاءة وتعاونية، وذلك بمشاركة جميع أصحاب المصلحة في كرة القدم (المشجعين واللاعبين والمدربين والأندية والبطولات والاتحادات الوطنية والدولية)”.

وختم: “ندرك أن هناك عناصر في اقتراحنا الخاص بإقامة بطولة السوبر ليج تحتاج إلى المراجعة، وبالطبع يمكن تحسينها من خلال الحوار وتوافق الآراء. نَحنُ وَاثقُون من نجاح المشروع الذي سيكون متوافقاً دائماً مع قوانين الاتحاد الأوروبي”.