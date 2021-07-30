سفير السودان بواشنطن يبحث في مجلس الأمن القومي الأمريكي تطوير العلاقات الثنائية

الخرطوم: السوداني

اجتمع أمس سفير السودان لدى واشنطن، نور الدين ساتي، مع كبيرة مديري الولايات المتحدة لأفريقيا في مجلس الأمن القومي “دانا بانكس”، حيث تناول اللقاء العلاقات الثنائية بين البلدين والفرص المتاحة امامهما لتوسعة نطاق التعاون بين البلدين.

وقال السفير ساتي، على حسابه بتويتر: “كان من دواعي سروري الشديد أن التقيت أمس، في مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض بالسيدة دانا بانكس، لإجراء مناقشة مثمرة حول العلاقات الثنائية والفرص المتاحة لتوسيعها لصالح البلدين”. وأكد ساتي أنهما تشاركا الرؤى بشأن المرحلة المقبلة من العلاقات السودانية الأمريكية.

يذكر أن السيدة بانكس، قالت أمس في مؤتمر صحفي، رصدته (السوداني)، إن السودان يمر بلحظة محورية في انتقاله إلى نظام ديمقراطي، ويعمل بكامل طاقته للعودة إلى الديمقراطية. واضافت: “نحن نقف مع شعب السودان، لدينا بالتأكيد ارتباطات قوية للمضي قدماً، ولدينا أشياء مثيرة وكثيرة قادمة لشعب السودان؛ أعتقد أنها ستظهر بالتأكيد التزامنا بعلاقتنا وكذلك تجاه شعب السودان، لدينا حزم من المساعدة سنقدمها للسودان”.

وأكدت بانكس أن أمريكا تدعم الانتقال الذي يحدث في السودان.