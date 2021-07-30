مباحث التعدين توقف متهمين يمارسون أنشطة تعدينية بشكل عشوائي داخل الخرطوم

الخرطوم: السوداني

نجحت مباحث الإدارة العامة لتأمين التعدين في ضبط عدد من المتهمين يمارسون أنشطة خاصة بالتعدين دون تصديق من الجهات المختصة وبطريقة عشوائية داخل ولاية الخرطوم.

وبالعودة لتفاصيل البلاغ قال العميد شرطة حقوقي/ محمد علي الحسن مدير دائرة الأمن وشئون الولايات بالادارة العامة لتأمين التعدين وفق (المكتب الصحفي للشرطة) توفرت معلومات لدي مباحث الإدارة بأن هنالك مجموعة من الأشخاص يمارسون أنشطة خاصة بالتعدين بطريقه عشوائية تتسب في الأضرار بالبيئة وصحة المواطن. وبناءً على ذلك تم تكوين فريق ميداني متخصص لتأكيد المعلومات و تنفيذ مهمة ضبط الأشخاص المتورطين في هذا النشاط ونجح الفريق في تحديد هوية الجناة وأماكن تواجدهم وبموجب ذلك تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بواسطة النيابة المختصة.

و تم ضبط المتهم (م.س) وبحوزته كمية من الحجر الخام وعليه تم إتخاذ إجراءات بلاغ في مواجهته بالرقم 50 تحت المواد 57 من القانون الجنائي و 32 من قانون تنمية الثروة المعدنية بقسم شرطة الحلفايا.

كما تم ضبط المتهم (ع.ع) والمتهم (ع.ط) وبحوزتهم كميه من مخلفات التعدين التقليدي (الكرتة) في مزرعة بمدينة بالجيلي شمالي الخرطوم وبناءً على ذلك تم إتخاذ إجراءات قانونية في مواجهتهم بالرقم 17

تحت المواد 57 من القانون الجنائي والمادة 32 من قانون تنمية الثروة المعدنية.

من جانبه أشاد اللواء شرطة حقوقي/خالد حسن علي مدير الإدارة العامة لتامين التعدين بمجهودات قوته مشيرا الي أن مثل هذه الأنشطة تضر كثيرا بالبيئة وصحة الانسان والحيوان ولا بد من محاربتها والتبليغ عنها فورا والقضاء عليها نهائياً.

مثمنا دور الشركة السودانية للموارد المعدنية بما تقدمه من دعم لشرطة التعدين طيلة الفترة الماضية، مناشدا المواطنين التبليغ عن أي ممارسات سالبة بالاحياء السكنية.