النيل الأزرق يسجل ارتفاعاً جديداً ويقترب من مناسيب الفيضان

الخرطوم: السوداني

كشف البيان اليومي للجنة الفيضان عن ان إيراد النيل الازرق عند محطة الديم بالحدود السودانية الاثيوبية تجاوز اليوم 590 مليون متر مكعب ، فيما يبلغ إيراد منسوب الفيضان 610 مليون متر مكعب.

بينما بلغ معدل التصرفات خلف سدي الروصيرص و سنار أكثر من 500 مليون متر مكعب وسجلت في الخرطوم 15.44 متر وهو أقل ب40 سم عن العام الماضي وأقل بمتر و 6 سم من منسوب الفيضان الاعلى 16.50 متر

وتجاوز ايراد نهر عطبرة عند الحدود السودانية الاثيوبية 230 مليون متر مكعب وإيراده خلف خزان خشم القربة بلغ 240 مليون متر مكعب

وسجل المنسوب بمدينة عطبرة اليوم 14.92 متر أقل ب 26 سم من منسوب التحسب للفيضان (15.18 متر ). وحذرت لجنة الفيضانات المواطنين مطالبة باتخاذ الحيطة والحذر.