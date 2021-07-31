الهند تبحث فرص الاستثمار بشمال كردفان

الخرطوم: السوداني

وقف سفير جمهورية الهند لدى السودان ، رافندرا برساد، على فرص الاستثمار بولاية شمال كردفان

وتعرف على الأراضي الصالحة للزراعة وحجم الثروة الحيوانية والموارد الطبيعية التي تتمتع بها كما استمع إلى تجربة زراعة القمح بشراكة مع الشركة السعودية بجانب زراعة القطن بخور ابو حبل الزراعي.

وقال المدير العام لوزارة الانتاج بالولاية ،د.حاتم جمعة صديق ، لدى استقباله السفير الهندي بالأبيض امس ، إن شمال كردفان تعد من الولايات الرائدة في مجال الزراعة والإنتاج الحيواني موضحا أن الولاية تمتلك نسبة كبيرة من قطاع الثروة الحيوانية.

من ناحيته قال السفير الهندى أن هناك تقاربا كبيرا بين السودان والهند في القطاع الزراعي موضحاً اهتمام الهند بالبحث العلمي، مشيرا إلى أن تلك الإمكانيات و الفرص المتاحة يمكن أن تكون أكبر دافع لفتح آفاق التعاون في مجال استغلال تلك الموارد وتطويرها، مؤكدا أن بلاده ستعمل على توفير فرص التدريب خاصة في مجال إنتاج الألبان والاستفادة من حصاد المياه بالولاية، مجددا جاهزية الهند للدخول في شراكة حقيقية مع الولاية في كافة المجالات .