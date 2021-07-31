تجهيز 10 آلاف متطوع لطوارئ الخريف بالخرطوم

الخرطوم : السوداني

شدد المدير العام لوزارة التنمية الإجتماعية بولاية الخرطوم ، د.ابو بكر كوكو ضحية على اهمية إحكام التنسيق بين القطاع العام والقطاع الخاص المتمثل في منظمات المجتمع المدني والجهات ذات الصلة العاملة فى مجال الطوارئ خاصة طوارئ الخريف.

جاء ذلك خلال مخاطبته برنامج ملتقي طوارئ الخريف .و استعرض الملتقى خطة طوارئ الخريف لهذا العام ٢٠٢١م والتي قدمها خالد عبد الرحيم مدير الطوارئ بالمفوضية وقدمت ورقة عن رؤية طوارئ الخريف قدمها مبارك دربين رئيس شبكة منظمات الطوارئ.

من جانبه أعلن أمين ديوان الزكاة بولاية الخرطوم النور مصطفى جاهزيتهم لإعداد السلات الغذائية ،فيما اعلن رئيس منظمة متطوعون بلا حدود عن جاهزية ١٠ آلاف متطوع للعمل ضمن خطة الطوارئ .