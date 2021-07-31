إجراءات مقيدة للحريات للحد من التهديدات الأمنية بالأبيض

الخرطوم : السوداني

أصدر المدير التنفيذي لمحلية شيكان بوﻻية شمال كردفان، موسى مكي، قراراتٍ جديدةٍ لحسم الفوضى والتفلّتات الأمنية بأحياء الأبيض والأسواق.

وشملت القرارات، إغلاق أسواق الصالحين، سوق أبو شراء ، سوق 8 السلام، بعد الساعة السادسة مساءً اعتبارًا من اليوم السبت، ومنع عمل بائعات الشاي بعد الساعة السادسة مساءً، منع حركة المواتر والتكتك بعد الساعة السادسة مساءً.

وقال المدير التنفيذي لمحلية شيكان، رئيس لجنة أمن المحلية، الجمعة، إنّ الخطوة تجيء لفرض المزيد من التدابير الاحترازية والوقائية للجنة أمن المحلية.