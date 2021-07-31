التحالف الوطني السوداني يرحب بإعلان كاودا

الخرطوم: وجدان طلحة

اعتبر التحالف الوطني السوداني أن الإعلان السياسي الذي وقع امس الأول بين الحركة الشعبية شمال جناح عبدالعزيز الحلو وحركة تحرير السودان برئاسة عبدالواحد نور يعد تطورا ايجابيا، وانه تم بإرادة الطرفين علي ارض سودانية.

وعبّر عن رغبتهما في الوصول لسلام شامل وعادل يخاطب ويعالج كافة أزمات السودان من جذورها، بغية الوصول إلى حلول شاملة ونهائية عبر عدة آليات أساسية منها دولة المواطنة، عدم استغلال الدين في مؤسسات الدولة، وإعادة هيكلة جهاز الدولة السودانية قضية العدالة والعدالة الانتقالية وتسليم المطلوبين للمحكمة الجنائية الدولية، وبالاضافة إلى اقرار المبادئ الدستورية، وإعادة هيكلة المؤسسات الأمنية.

وأشار التحالف في بيان له ، إلى أن هذه القضايا تمثل خارطة الطريق للوصول لسلام شامل مستدام يطوي صفحة الحروب الأهلية إلى الابد ، وقال اننا ننظر لهذا الإعلان المشترك بوصفه استكمالا للاعلان السياسي المشترك الموقع في فبراير 2020م مع الحركة الشعبية لتحرير السودان ـ شمال بقيادة القائد عبد العزيز الحلو والذي نص علي اقرار المبادئ الضرورية لتحقيق السلام.