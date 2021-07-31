لجنة تخليد ذكري الراحل محمد طه القدال تحدد 28 اغسطس

حددت لجنة تخليد الراحل الشاعر الكبير محمد طه القدال يوم 28 اغسطس القادم يوما لتخليد ذكرى الراحل عقب إجتماعها الأول بالأمانة العامة لمجلس الوزراء بحضور اغلب أعضائها .

وأشادت اللجنة بإسهامات الراحل في مجال الشعر والأدب السوداني ومشروعه الشعري والوطني والإنساني ومساهماته في كثير من المجالات.

وناقشت اللجنة خطة عملها للترتيب والتحضير لإقامة حفل تأبين الراحل المزمع قيامه خلال الفترة من ٢٨إلى ٢٩ من شهر أغسطس المقبل في الخرطوم بمشاركة واسعة من رموز الشعر والفن والناشطين في مجال العمل الثقافي والإنساني.

وأمنت اللجنة على ضرورة وضع تصور متكامل والترتيب والتحضير الجيد لاقامة حفل التأبين وفق الموعد المعلن، والتواصل مع مجموعة من الشخصيات والكيانات لضمها للجنة وتنسيق الجهود معها.