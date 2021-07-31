اتّفاقية تعاون بين كلية الطب بجامعة السُّودان والمستشفى الأكاديمي

الخرطوم: السوداني

وقّعت كلية الطب بجامعة السُّودان للعلوم والتكنولوجيا ومستشفى حاج المرضي محيي الدين التعليمي (الأكاديمي سابقاً)، اتفاقيّة للتعاون المُشترك تحت إشراف وزارة الصحة بولاية الخرطوم بمباني إدارة المستشفى، وذلك لخدمة المُجتمع وتدريب الطلاب ورفع المهارات وتطوير البحوث والموارد وتأهيل البنى التحتية والقُدرات وتبادُل الخبرات، بحسب ما أوردته (سونا).

وثمّنت د. اعتدال أحمد أبو البشر عميد كلية الطب بجامعة السودان، الدور الكبير الذي تلعبه مستشفى حاج المرضي في خدمة المجتمع صحياً وبيئياً وبشكلٍ خاصٍ لقاطني مناطق جنوب الخرطوم ذات الكثافة السكانية العالية.

وأكدت بدء تطبيق الاتفاقية في الأول من أغسطس المقبل، مُشيرةً إلى أنّ الاتفاق يهدف إلى إفادة الطلاب من الخبرات المُؤهّلة والطاقم المُتفرِّد بالمستشفى كبيرة، مُضيفةً بأنّ الاتفاقية فرصة للتبادل المعرفي بين المتخصصين والاستشاريين بالكلية والمستشفى لتطوير المعارف والبحوث وتلاقح الأفكار مما ينعكس إيجاباً ويُطوِّر قدرات الطلاب، مُؤكِّدةً أنّ ذلك يُساهم في نيل الكلية للاعتماد الطبي.

وأوضح الدكتور عمر سليمان الجزار مدير المستشفى أنّ الاتفاقية تمثل نقلة حديثة ذات فائدة كبيرة للمستشفى والجامعة ذات التميز الأكاديمي في مختلف التخصصات، والمجالات، وقال إنّ الشراكة مع الجامعة تُصب في مصلحة خدمة المُجتمع والمُواطنين والطلاب والبيئة الصحية.

وأكّد أنّ الاتفاقية تُعتبر إنجازاً في مجال البحث العلمي والتدريب وربط الطلاب بمُجتمعاتهم، كما أنّها تُتيح الفرصة للكلية لضم تخصُّصات طبية إضافية مع الاعتماد الطبي.

وأشار إلى أن المستشفى مُؤهّلٌ تماماً لاحتضان الطلاب وتدريبهم من خلال المعدات والمعامل والأجهزة والقاعات المُجَهّزَة، فَضْلاً عن مركز غسيل الكُلى والعيادات المُحَوّلَة والحوادث وغُرف العمليات والمكتبة.