الري: انخفاض إيراد النيل لشهر يوليو بنحو (2.8) مليار متر مكعب مُقارنةً بالعام الماضي

الخرطوم: السوداني

أعلنت وزارة الري والموارد المائية في بيانها اليومي للجنة الفيضانات، أن جملة إيراد النيل الأزرق لشهر يوليو 2021م بلغ حوالي 5 مليارات متر مكعب مُقارنةً بـ7.8 مليار متر مكعب لشهر يوليو 2020م وهو (أقل بـ2.8 مليار متر مكعب)، وأشار البيان إلى أن جملة إيراد نهر عطبرة لشهر يوليو 2021 حوالي 4 مليارات متر مكعب مُقارنةً بـ2.8 مليار متر مكعب لشهر يوليو 2020م (أعلى بـ1.2 مليار متر مكعب).

وأكد مدير الإدارة العامة لشؤون مياه النيل، رئيس لجنة الفيضانات، المهندس عبد الرحمن صغيرون أن إيراد النيل الأزرق عند محطة الديم بالحدود السودانية الإثيوبية اليوم بلغ منسوب الفيضان، حيث تجاوز إيراده 600 مليون متر مكعب، بينما بلغ إيراد نهر عطبرة عند الحدود السودانية الإثيوبية 230 مليون متر مكعب، وقال إن معدل التصرفات خلف السدود تقدر بملايين الأمتار المكعبة، حيث بلغ خزان الروصيرص: 560

سنار : 500

جبل أولياء: 85

القربة: 230

مروي: 525

وسجّلت الخرطوم (15.72 متر)، بينما تبقى لمنسوب الفيضان (16.50 متر) أقل من 78 سم، وأكّد أنّه سوف تشهد جميع القطاعات ارتفاعاً بمتوسط 30 سم، وحذّر البيان، المواطنين في كل القطاعات بأخذ كل التحوُّطات اللازمة.