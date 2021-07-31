مديرة المعونة الأمريكية تزور السودان اليوم

الخرطوم: السوداني

من المقرر أن تصل إلى البلاد اليوم السبت، المديرة التنفيذية للوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (المعونة)، سامنتا باور، ضمن زيارة متزامنة لها إلى إثيوبيا.

وقالت الوكالة في بيان، إن باور ستتناول في زيارتها للسودان، تعزيز شراكة الحكومة الأمريكية مع قادة السودان الانتقاليين والمواطنين، واستكشاف سبل توسعة دعم الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية للفترة الانتقالية الديمقراطية في السودان بقيادة مدنية.

وأكد البيان أن باور ستلتقي بالقيادات السودانية وستركز في خطابها مع السلطات السودانية على تناول الوضع الانتقالي الواعد والهش، وستؤكد على الدور الأساسي للمجتمع المدني، ودور وسائل الإعلام المستقل والشعب السوداني الشجاع الذي ثار من أجل الحرية.

وافاد البيان أن المسؤولة الأمريكية ستركز جل نشاطها في السودان في الفترة 31 يوليو إلى 4 أغسطس القادم، فضلاً عن زيارة له إلى إثيوبيا.