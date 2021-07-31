الكوادر الصحية بمستشفى كوستي تضرب عن العمل لأغرب سبب

الخرطوم: السوداني

نفّذت الكوادر الصحية والعاملون بمستشفى كوستي التعليمي صباح اليوم السبت، إضراباً مفتوحاً عن العمل، احتجاجاً على القرار الذي أصدره نائب المدير العام لوزارة الصحة بولاية النيل الأبيض، والقاضي بإعفاء المدير العام لمستشفى كوستي وتعيين آخر.

وطبقاً لـ(وكالة السودان للأنباء)، فقد أعلن الأطباء والاختصاصيون ونوابهم، تضامنهم مع مدير المستشفى، ودفعت الكوادر الصحية والعاملون بخطاب لوالي النيل الأبيض، أعلنت من خلاله تضامنها مع المدير المُقال والذي يمثل أهداف الثورة، حيث شهد عهده استقراراً في عمل المستشفى، إضافةً لدوره في إنصاف العاملين وانتزاع حقوقهم.