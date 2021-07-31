حصل على عقد كبير غارزيتو في الخرطوم اليوم

الخرطوم : السوداني

يترقب المريخ، وصول مدربه الفرنسي دييغو غارزيتو إلى الخرطوم، مساء اليوم السبت لبداية مسيرته مع الفرقة الحمراء بعد التوقيع على العقودات بينه والرئيس الموقوف آدم سوداكال.

و حصلت ( السوداني) على تفاصيل مثيرة بشأن العقد المبرم بين المريخ والمدرب الفرنسي دييغو غارزيتو

ووفقا لما علم به ( السوداني ) فان سوداكال اتفق مع المدرب الفرنسي علي عقد بقيمة ١٨٠ الف دولار للموسم الواحد، على ان ينال ٣٠ الف دولار كمقدم عقد وراتب شهري بقيمة ١٥ الف دولار

ووضع الفرنسي غارزيتو شروطا للمحافظة على حقوقه المالية من بينها احقيته بمتبقي القيمة المالية في العقد حال الاخلال بالاتفاق وبنود العقد المبرمة

واستلم المدرب الفرنسي نسخة من العقودات المتفق عليها، موقعة من النادي بالإضافة إلى تذاكر السفر صوب العاصمة الخرطوم.

وينتظر ان يزاول غارزيتو مهمته على الفور ابتداء من مطلع الأسبوع القادم.

وبحسب التفاصيل فان المدرب الفرنسي اعلن اطلاعه على عدد من الملفات بالنادي وفي مقدمتها تلك المتعلقة بحقوق اللاعبين والأجهزة الفنية والإدارية مشيرا إلى حرصه البالغ على الاستقرار التام لتحقيق البطولات في مشواره القادم.