الجنيه السوداني يُواصل رحلة التحسُّن أمام سلة العملات الأجنبية في ختام تداولات السبت

الخرطوم: الطيب علي

واصلت العملة المحلية في السودان، رحلة التحسُّن أمام سلة العملات الأجنبية في ختام تداولات السبت، متزامنة مع ارتفاع حجم المعروض وتراجع حدة المضاربات.

وتشهد الأسواق الموازية للعملات، تراجعاً ملحوظاً في أنشطتها في أعقاب انتظام مزادات النقد الأجنبي التي ينظمها بنك السودان المركزي، إلى جانب ملاحقة السلطات لأنشطة تجار العملة.

وطبقاً لمتعاملين تحدثوا لـ(السوداني)، فإن سعر البيع للدولار سجل 450 جنيهاً والشراء 447 جنيهاً، فيما سجل سعر البيع للريال السعودي 120 جنيهاً والشراء 119 جنيهاً، بينما بلغ سعر البيع للدرهم الإماراتي 123 جنيهاً والشراء 121 جنيهاً، وسعر البيع لليورو 530 جنيهاً والشراء 520 جنيهاً.

وأرجع المتعاملون، تحسُّن قيمة الجنيه إلى زيادة حجم المعروض مقابل تراجع الطلب، خاصة مع استمرار البنك المركزي في تخصيص مبالغ من النقد الأجنبي لعمليات الاستيراد من خلال المزادات.

والخميس، كشف بنك السودان المركزي عن أن إجمالي مشتريات المصارف بلغ 244.3 مليون دولار خلال 20 يوماً، بينما بلغت مبيعات المصارف 172.1 مليون دولار خلال نفس الفترة.

كما أعلن المركزي، تخصيص 17.39 مليون دولار لعدد 68 طلباً مستوفياً لشروط المزاد، فيما بلغ إجمالي الطلبات المستلمة 30.06 مليون دولار في ثامن مزادات النقد الأجنبي، وتابع: حققت المصارف فوائض بلغت 72.2 مليون دولار، الأمر الذي عكسته نتيجة المزاد الثامن، كما بلغت قيمة المزاد 50 مليون دولار، بمشاركة حوالي 24 بنكاً، فيما بلغت الطلبات المقبولة 73 طلباً.