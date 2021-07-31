رئيس الوزراء يُهنئ “طيبة برس” ويؤكد أنه في مركب واحدة مع أهل الإعلام

الخرطوم: السوداني

هنأ رئيس الوزراء د. عبد الله حمدوك، مؤسسة طيبة برس على نجاح برنامجها لمناهضة خطاب الكراهية، مؤكداً اهتمامه الكبير بالبرنامج لما له من انعكاس إيجابي على الاستقرار والسلام والتعايش السلمي.

وقال رئيس الوزراء في اتصال هاتفي مع مدير مؤسسة طيبة برس الأستاذ محمد لطيف، إن الاهتمام بتطوير قدرات الإعلاميين عموماً وإعلاميي الولايات على وجه الخصوص لمواجهة واحدة من أخطر القضايا التي تهدد السلم المجتمعي وهو تنامي خطاب الكراهية، يضعنا في الطريق الصحيح لضمان انتقال آمن والوصول لديمقراطية مستدامة.

وأعلن د. حمدوك، أنه سيتابع بنفسه كافة الأنشطة القادمة ذات الصلة، وأنه يعتبر نفسه في مركب واحدة مع أهل الإعلام لمُناهضة خطاب الكراهية.

يُذكر أن طيبة برس، وبالتعاون مع بعثة الأمم المتحدة لدعم الانتقال في السودان، ومنظمة يونسكو، قد أنهت في الأسبوع الماضي، المرحلة الأولى من برنامج تأهيل إعلاميي عشر ولايات لمُناهضة خطاب الكراهية، بجانب مجموعة من حلقات النقاش شملت السياسيين ورموز المجتمع المدني والإدارة الأهلية والطرق الصوفية وقادة الإعلام.