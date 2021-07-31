السودان يُرحِّب بمُبادرة الجزائر حول أزمة سد النهضة

الخرطوم: السوداني

أعلنت وزيرة الخارجية د. مريم الصادق المهدي، عن ترحيب القيادة السودانية، بالمبادرة المُقدّمة من جمهورية الجزائر لعقد لقاءٍ مُباشرٍ بين الدول الثلاث للتوصل إلى حلٍّ لخلافاتها حول سد النهضة.

واستقبل رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان اليوم السبت، وزير الخارجية الجزائري رمضان العمامرة .

وقالت مريم الصادق في تصريح صحفي عقب اللقاء، إن المبادرة الجزائرية تأتي متوافقة مع المادة (10) من إعلان المبادئ الموقع بين الدول المعنية بالخرطوم.

وأوضحت ان اللقاء بحث بالتفصيل العلاقات الثنائية بين البلدين، وضرورة تطويرها في مختلف المجالات وفق أولويات ومصفوفة زمنية يتم الإتفاق عليها بين البلدين.