كارثةٌ إنسانيّةٌ في منطقة (الفاو).. أهلها في العراء بلا مأوى يُعانون من انعدام المياه والدواء والأكل والكساء

الفاو: محاسن أحمد عبد الله

سجّلت (السوداني)، زيارة إلى مدينة الفاو بولاية القضارف، ونقلت أهم وأدقّ التفاصيل عن السيول والأمطار التي اجتاحت قُرى وأحياء المدينة، وأصبح أهلها في العراء بلا مأوى، يُعانون من انعدام المياه والدواء والأكل والكساء.

وتفقّدت (السوداني)، المُعسكرات والمُخيّمات والمدارس التي نُقل إليها الأهالي في الخلاء وبين الجبال.



وقدم المسؤولون في المنطقة شرحاً مُفصّلاً للكارثة، وكشف مدير هيئة مياه الفاو، أسباب انقطاع المياه وتلوُّثها والضرر الذي أصاب المحطة الرئيسية.

تفاصيل أوفى وتقرير مفصل يُنشر غداً.