ضبط شبكة إجرامية تعمل في توزيع العملة الأجنبية المزيفة

كوستي: السوداني

تمكنت الشرطة الأمنية بولاية النيل الأبيض اليوم من ضبط شبكة إجرامية تعمل في الترويج للعملة الأجنبية المزيفة بالسوق الشعبي كوستي.

ونصب الفريق المكلف بالرصد بقيادة الملازم أول شرطة محمد عبد الله وإشراف المقدم شرطة محمد حسين مدير الشرطة الأمنية بالولاية كمين تم من خلاله ضبط المدعو (أ،م ) وبحوزته مبلغ 2600 دولار مزيفة، بالإضافة الى مبلغ 39,750 جنيه سوداني.

ومن خلال التحري أرشد الى بقية عناصر الشبكة والتي تم القبض عليهم ومن خلال استجواب أفراد العصابة تأكد أن الشبكة تعمل في توزيع العملات المزيفة في أسواق مدينة كوستي ،وتم فتح بلاغ بالرقم 2013 تحت المادة 117 ق ج والمادة 5 من قانون التعامل بالنقد الأجنبي بالقسم الأوسط كوستي.