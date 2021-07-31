حاكم دارفور: بعض أحزاب (قحت) جلسوا على الكراسي وأجلسونا على (البنابر) وشعار “حرية سلام وعدالة” خرج من دار حركتنا

الخرطوم: السوداني

وجه حاكم إقليم دارفور مني أركو مناوي،

انتقادات شديدة اللهجة؛ لبعض مكونات قوى الحرية والتغيير. وقال مناوي: “بعضهم جلسوا على الكراسي وأجلسونا على (البنابر)، رغم أننا شركاء معهم في التغيير والثورة، وتأمرنا معهم لاسقاط النظام السابق .. ونحن من اسسنا الحرية والتغيير وكتبنا ميثاقها، وخططنا لاعتصام القيادة”. واضاف: (البياكل براهو بخنق).

وزار مناوي مساء أمس، زاوية الشيخ الكباشي، (سجادة الكبابيش). وكتب على صفحته الرسمية بالفيس بوك: “زرنا الكباشي، حيث الجمال ورحاب التصوف الروحي الرائع، حظينا هناك بأجواء ممتعة وإنبهرنا بالنقاء الذي يسكن ضميرهم، ففي هذه المناطق الوديعة مظاهر الإلفة والسلام المستلهم من تجربتهم الروحية الخالصة وعلينا جميعاً أن نعير لها إهتماماً خاصاً لأنها ممكن أن تكون ينبوعاً للإستقرار والسلام الإجتماعي في كل ربوع السودان”.

وقطع مناوي انه لابد من الحوار والتوافق مع كل أهل السودان، ومعالجة مشكلة الهوية، وكيف يحكم السودان، وقال: (السودان ليس الحرية والتغيير … هم بيقولوا ما عاوزين يتفاوضوا مع المؤتمر الوطني، طيب نحن مؤتمر وطني؟، وهل السودانيين كلهم مؤتمر وطني؟.. ديل ناس كذابين، وجدوا كراسي كثيرة وسيطروا عليها).

وقال مناوي: “لا يمكنهم أن يزايدوا علينا، هل هم من حمل البندقية؟، هل هم من ماتوا في دارفور؟، هل ماتوا في البحر الأبيض المتوسط؟، هل تفرقوا في معسكرات النازحين؟”. وأضاف: (شعار حرية سلام وعدالة، خرج اول مرة من دار حركتنا في أم درمان وكان هنالك كبار السودانيين عليهم الرحمة الإمام الصادق، والترابي، ونقد، وعلي محمود حسنين … لن يستطيعوا أن يزايدوا علينا).