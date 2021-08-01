توقيف شبكة إجرامية تنتحل صفة القوات النظامية بالخرطوم

الخرطوم : السوداني

أوقفت شرطة محلية الخرطوم ، شبكة إجرامية مكونة من 10 أشخاص ، ظلت تنتحل صفة القوات النظامية وتمارس الابتزاز على المواطنين وذلك بتوقيف سياراتهم ليلاً عبر نقاط ارتكاز عند تقاطع شارع الستين مع ودمدني بعدد من الطرق .

وافاد المكتب الصحفي للشرطة إن قائد دورية رسمية مسائية قام بسؤال المتهمين عن اسباب قيامهم بذلك واجابوا بانهم يتبعون لجهة نظامية وعندما طلب منهم ابراز هويتهم لاذوا بالفرار نحو مبنى سكنى مهجور وعلى ضوء ذلك تم تضييق الخناق عليهم ومحاصرتهم في الموقع بواسطة قوة الدورية وبمعاونة قوة إضافية أخرى حتي استسلامهم و توقيفهم جميعا.

وتم تكريم القوة المنفذة للمهمة وقائد الدورية من قبل مدير شرطة الولاية .