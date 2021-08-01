البرهان يستقبل رجال أعمال وأعضاء سابقين بالكونغرس الأمريكي

الخرطوم : السوداني

أكد رئيس مجلس السيادة ،عبدالفتاح البرهان ، استعداد السودان ورغبته فى تطوير علاقات التعاون والصداقة مع الولايات المتحدة الأمريكية.

واستقبل البرهان أمس وفدا أمريكيا يضم رجال أعمال وأعضاء سابقين بالكونغرس وقادة منظمات طوعية .

واكد أن أبواب السودان مفتوحة أمام الاستثمارات الأمريكية التي تعود بالفائدة المشتركة لمصلحة البلدين.

من جانبه أعلن العضو السابق بالكونغرس السفير ريتشارد سوايت رغبة عدد من الشركات الأمريكية الجديدة للاستثمار في السودان، بعد التغيير الحقيقي الذي شهده البلاد على مستوى الحكومة والمجتمع، والرغبة القوية في التعاون والشراكة مع والولايات المتحدة.

من ناحيته قال عضو الوفد الأمريكي مارك سيلجادر-عضو سابق بالكونغرس- في تصريح صحفي عقب اللقاء، إن الوفد لمس إرادة ورغبة من رئيس مجلس السيادة لاستكمال عملية السلام في السودان، والعمل على إنجاح الفترة الانتقالية من خلال تحقيق التناغم والانسجام بين مكونات المرحلة الانتقالية