الشرطة تعيد موقوفين تم تهريبهم إلى سجن الفاشر

الخرطوم : السوداني

تمكنت شرطة ولاية شمال دارفور ، من اعادة موقوفين الى قسم شرطة الفاشر ، عقب اعتداء مجموعة من الافراد يتبعون لتجمع حركة قوى تحرير السودان ،على قسم الشرطة امس الجمعة ، وتهريب أولئك الموقوفين على ذمة قضايا جنائية .

وأعيد الموقوفون الى القسم عقب توجيه مشدد من لجنة الامن بالولاية .

كما وجهت بوضع أفراد القوة التي قامت بالاعتداء على القسم في الحبس ومحاسبتهم.

وأدانت اللجنة الامنية بولاية شمال دارفور ، حادثة الاعتداء المسلح من قبل افراد يتبعون لتجمع قوى تحرير السودان .

وتوعدت اللجنة الامنية في بيان امس السبت بردع كل من يخرج عن القانون ويعترض الشرطة والقوات النظامية بقصد الحيلولة بينها وبين أداء مهامها.

وطبقاً للبيان فقد استنكر قادة أطراف السلام ما حدث وأكدوا انه تصرف فردي ولا يعبر بأي حال عن توجهات ومبادئ الحركة ووعدوا بردع اي فرد من أفرادهم يأتي بأفعال مخالفة للقانون.